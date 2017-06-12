На примыкающей к аэропорту «Манас» территории обнаружили тайник с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, 31 мая оперативники ОБНОН ОВД на воздушном транспорте в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина Г.В., 1966 года рождения, уроженца Иссык-Кульской области. Подозреваемый собирался пройти предполетный досмотр в аэропорту «Манас».
Сотрудники милиции выявили и другие факты незаконного хранения и изъяли большое количество наркотиков, спрятанных задержанным.
При проведении дополнительных работ на территории, примыкающей к аэропорту, оперативники ОВД на воздушном транспорте обнаружили тайник с 1,17 килограмма марихуаны.
Расследование продолжается.