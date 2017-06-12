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Происшествия

На примыкающей к аэропорту «Манас» территории обнаружили тайник с наркотиками

На примыкающей к аэропорту «Манас» территории обнаружили тайник с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 31 мая оперативники ОБНОН ОВД на воздушном транспорте в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина Г.В., 1966 года рождения, уроженца Иссык-Кульской области. Подозреваемый собирался пройти предполетный досмотр в аэропорту «Манас».

225 граммов гашиша были спрятаны в банке с медом. По данным УВДТ МВД, задержанный ранее неоднократно судим за наркотики, в том числе и в России.

Сотрудники милиции выявили и другие факты незаконного хранения и изъяли большое количество наркотиков, спрятанных задержанным.

При проведении дополнительных работ на территории, примыкающей к аэропорту, оперативники ОВД на воздушном транспорте обнаружили тайник с 1,17 килограмма марихуаны.

Расследование продолжается.
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