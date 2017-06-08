В Ошской области мужчина избил до смерти младшего брата

В Кара-Кульджинском районе мужчина до смерти избил младшего брата. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, в местное РОВД поступила информация о том, что в селе Ылай-Талаа обнаружили тело мужчины. Сотрудники милиции установили личность убитого. Это житель Кара-Кульджинского района А.Б., 1975 года рождения.

Как сообщается, по горячим следам задержали старшего брата убитого — А.Ч., который сразу дал признательные показания. Он рассказал следствию, что 5 июня они распивали спиртные напитки и повздорили. Ссора переросла в драку, и А.Ч. бил брата, пока тот не умер. Чтобы скрыть преступление, он перевязал умершему руки и ноги, надел на голову пакет, положил тело в мешок и на осле отвез на кладбище.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается», — сообщила пресс-служба.