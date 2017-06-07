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Происшествия

Пропал военный самолет Мьянмы с пассажирами на борту

Военно-транспортный самолет армии Мьянмы пропал с экранов радаров, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

По их данным, cвязь внезапно оборвалась в 13.35 (10.05 по московскому времени), когда самолет находился 32 километрах от города Тавой.

«Самолет направлялся в крупнейший город страны Янгон. Когда связь с бортом пропала, он находился над Андаманским морем. Власти страны объявили о начале поисково-спасательной операции. Пожелавший остаться неназванным сотрудник аэропорта города Мьей, из которого вылетел самолет, уточнил, что на борту находятся 116 пассажиров и 14 члена экипажа», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, в море нашли обломки самолета.
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