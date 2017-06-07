Чемоданы, сделанные из кокаина, изъяли в аэропорту Шанхая

Таможенная служба КНР задержала в международном аэропорту Шанхая жительницу одной из стран Юго-Восточной Азии, которая пыталась ввезти в страну два чемодана, сделанные из кокаина. Об этом сообщило ВВС.
По данным представителей аэропорта, женщина, имя которой было в списке подозреваемых в причастности к наркоторговле, прилетела из Южной Америки.
В результате экспертизы выяснилось, что чемоданы сделаны по особой технологии — суспензия на основе кокаина смешивается с отвердителем и под давлением заливается в специальную форму.
Как заявляет китайская таможенная служба, этот случай не имеет прецедентов. Согласно китайскому законодательству, контрабанда более