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Происшествия

В Кыргызстане задержали группу квартирных воров

В Кыргызстане задержали группу квартирных воров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

По ее данным, 19 апреля в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратилась 30-летняя жительница села Гавриловка. 18 апреля неизвестные проникли в дом, украли сотовый телефон, видеокамеру, ноутбук, золотые изделия, $10 тысяч и скрылись. Общая сумма ущерба составила 847 тысяч 600 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР.

По подозрению задержаны 25-летний А.А., гражданин Казахстана, ранее неоднократно судимый по статье 164 (кража) УК КР, имеет неотбытый срок в КП-37 ГСИН; 22-летний Ч.П., гражданин Казахстана; 21-летний И.Э., уроженец Иссык-Кульской области.

Установлено, что задержанные причастны к четырем аналогичным преступлениям, совершенным на территории Сокулукского района.

Расследование продолжается.
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