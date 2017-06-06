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Происшествия

В Аламудунском районе раскрыто убийство считавшегося без вести пропавшим мужчины

В Аламудунском районе раскрыто убийство мужчины, который считался без вести пропавшим с 2007 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

По ее данным, в Главное управление уголовного розыска МВД поступила оперативная информация, что в 2007 году двое парней якобы убили мужчину и закопали в одном из дворов дома в селе Нижняя Ала-Арча. В ходе проверки установлена личность убитого, им оказался К.Т., 1989 года рождения.

Также установлены личности подозреваемых — 26-летние М.А. — ранее неоднократно судимый житель Канта, и Б.В., который содержится в СИЗО-1 Бишкека за угон.

М.А. признался, что в апреле 2007 года на съемной квартире в селе Нижняя Ала-Арча произошла словесная перепалка между Б.В. и К. Т. Первый несколько раз ударил жертву по голове скалкой и после задушил его электрическим проводом. После чего тело закопали в яме, приготовленной для туалета.

М.А. указал на место захоронения, где обнаружены останки убитого.

Расследование продолжается.
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