В Бишкеке задержали члена ОПГ

В Бишкеке по подозрению в избиении человека задержали мужчину, состоящего на учете как член ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в дежурную часть УВД Октябрьского района обратился с заявлением местный житель. Он просил принять меры в отношении избившего его неизвестного мужчины.

Аналогичное заявление поступило еще от одного гражданина. Злоумышленник разбил стекло его машины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД Октябрьского района задержали по подозрению в совершении преступлений 45-летнего Э. К., ранее судимого. Он дал признательные показания.

Задержанный — уроженец Джалал-Абадской области, проживает в Бишкеке. В 2013 году судим за убийство.

Он помещен в ИВС ГУВД Бишкека. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».