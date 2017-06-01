Прокуратура возобновила расследование избиения мужчины у кафе «Оливье»

Дело об избиении милиционерами мужчины у кафе «Оливье» возобновлено, сообщила Генпрокуратура.

По их данным, по подозрению в преступлении задержаны сотрудники правоохранительных органов. Им предъявлено обвинение по статье «Хулиганство» УК КР. Суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц.

«Однако позже потерпевший М. Б. отказался поддерживать частно-публичное обвинение по уголовному делу и участвовать в каких-либо следственных действиях. В этой связи следователь ГСУ МВД принял решение об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых на не связанную с лишением свободы», — пояснили в ГП КР.

В последующем следственный отдел УВД Ленинского района прекратил уголовное дело за отказом потерпевшего от поддержания обвинения. Несмотря на это, прокуратура Бишкека решение о прекращении уголовного дела отменила. Дальнейшее расследование поручено следственному управлению ГУВД Бишкека.

В прокуратуре подчеркнули, что информация столичного ГУВД о том, что сотрудники Генпрокуратуры КР вмешивались в следствие и изменили задержанным меру пресечения, не соответствует действительности.

Напомним, в начале февраля в Интернете опубликовали видео, на котором молодого человека избивают якобы сотрудники Первомайского РОВД Бишкека.