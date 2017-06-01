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Происшествия

В Национальной академии наук зарплату начисляли неработающим сотрудникам

В Институте водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызстана начисляли зарплату неработающим сотрудникам. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, в институте провели проверку по обращению гражданина И.Т. о незаконном начислении заработной платы несуществующим сотрудникам.

Установлено, что с 2013 года по настоящее время незаконно начисляли заработную плату трем фактически не работающим лицам. Денежные средства присваивали должностные лица учреждения.

Как сообщается, в результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб в 720 тысяч сомов.

По данному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.
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