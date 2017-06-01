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Происшествия

В отношении криминального авторитета возбудили уголовное дело за хранение оружия

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия, выявленного при задержании криминального авторитета, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

Напомним, ранее на пастбище в Аламудунском районе Чуйской области задержан уголовный авторитет по кличке Протез. Он неоднократно судим, в том числе за организацию преступного сообщества, вымогательство и похищение человека.

Как сообщается, гражданина Ш.А., 1981 года рождения, скрывающегося от правосудия, задержали в конце мая. Он состоит на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки, в 2011 году суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет.

При задержании выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия, и вместе с Ш.А. задержали его ближайшего сподвижника А.А., 1978 года рождения, дважды судимого за хулиганство и наркотики, у которого обнаружили пистолет Макарова со стертыми номерами и пятью патронами в магазине, говорится в сообщении.

Экспертиза заключила, что изъятое нарезное огнестрельное оружие пригодно для производства боевых выстрелов, отметило ведомство.

Следственнй отдел Аламудунского РОВД возбудил уголовное дело по статье 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК КР.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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