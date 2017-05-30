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Происшествия

В Бишкеке братья подрались из-за недвижимости, один из них умер

В Бишкеке братья подрались из-за недвижимости, один из них умер. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 28 мая в УВД Свердловского района Бишкека поступило сообщение о конфликте, в котором 53-летнему мужчине нанесены тяжкие телесные повреждения. Установлено, что между двумя близкими родственниками произошла ссора, переросшая в драку. Потерпевший написал заявление. В тот же день он поступил в территориальную больницу.

По подозрению задержан ранее судимый С.К., 1977 года рождения, уроженец Нарынской области. На следующий день потерпевший скончался в больнице от полученных тяжелых травм.

Ведутся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, братья поспорили, кому принадлежит родительским дом в селе.
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