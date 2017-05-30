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Происшествия

В Ысык-Атинском районе двое убили пожилую женщину

В Ысык-Атинском районе двое убили пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 25 мая в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение об обнаружении в городе Канте тела женщины с признаками насильственной смерти. Жертвой оказалась 68-летняя Т.А.

По данным предварительного расследования, 44-летняя дочь пожилой женщины, беспокоясь, что мать долго не берет трубку, утром поехала к ней. Дочь вызвала милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.

По подозрению задержаны 21-летний Т.В. и 26-летний Б.А., жители села Дмитриевка. Они водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
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