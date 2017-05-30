Села Таласской области остались без света из-за сильного ветра

Причиной аварийного отключения электроэнергии в Таласском, Кара-Бууринском и Манасском районах стал штормовой ветер, его скорость составила 25 метров в секунду. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

Отмечено, что разбушевавшаяся накануне в 17.35 стихия привела к отключению электроснабжения в селах Таш-Арык Таласского района, Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района, Бала-Сары, Уч-Коргон, Покровка, Чон-Капка Манасского района. На отдельных участках воздушных линий электропередачи из-за ветра произошел нахлест и обрыв проводов ЛЭП 0,4 кВ, повреждены изоляторы, линейные разъединители и другое энергооборудование. В селе Чон-Капка ветер повалил железобетонную опору воздушной линии электропередачи 0,4 кВ.

Воздушные линии электропередачи «Северэлектро» выдерживают порывы ветра лишь до 10-15 метров в секунду.

Аварийно-восстановительные работы 12 бригад электромонтеров Таласского филиала «Северэлектро» завершили к 22.00 по всем десяти отключенным фидерам ЛЭП 10 кВ. С утра они продолжили восстанавливать электроснабжение.