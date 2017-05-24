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В России кыргызстанец приговорен к трем годам колонии за изнасилование

В Калининграде кыргызстанец приговорен к трем годам колонии общего режима за изнасилование. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 23 мая мужчину признали виновным. При вынесении приговора суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся, у него есть несовершеннолетние дети и частично он возместил моральный вред пострадавшей.

Напомним, кыргызстанец-таксист притормозил около остановки у Центрального рынка в Калининграде и предложил подвезти сидевшую там женщину. Доехав до Южного вокзала, мужчина изнасиловал ее в машине.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52626/
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