Гражданин России обманул бизнесменов Кыргызстана на 150 миллионов сомов

В международном аэропорту «Манас» задержан гражданин России, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает ГСБЭП Кыргызстана.

По их данным, 42-летний Петр Захаров пытался выехать из КР. В МВД уточнили, что россиянин подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сумма ущерба — 150 миллионов сомов.

По словам потерпевших от его действий бизнесменов, в деле замешаны высокопоставленные чиновники Кыргызстана, в том числе из Таможенной службы. Они пытались помочь подозреваемому незаконно пересечь границу и выехать в Таджикистан. Как отметила их адвокат Татьяна Чильникина, по факту возбуждено уголовное дело.

«Захаров представлялся людям владельцем транснациональной логистической компании, брал грузы у кыргызстанских и корейских предпринимателей для доставки в Москву, после чего скрылся, завладев их имуществом», — сообщают в следствии.

Потерпевшие намерены обратиться в органы внутренних дел Казахстана, чтобы узнать цель приезда в нашу страну сотрудников правоохранительных органов РК, которые во время задержания Захарова оказались рядом с подозреваемым.