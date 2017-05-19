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Происшествия

Лишенный водительских прав за пьяное вождение задержан с новым документом

Лишенный водительских прав за пьяное вождение задержан с новым документом. Об этом сообщила пресс-служба УПМ ГУВД Бишкека.

По ее данным, 18 мая примерно в 16.00 на улице Киевской сотрудниками патрульной милиции ГУВД Бишкека задержан 27-летний водитель «Мерседес-Бенца» гражданин Б. У. Однако 14 марта 2016 года постановлением Свердловского районного суда он признан виновным в совершении правонарушения за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и лишен права управления транспортным средством на 1 год.

При проверке установлено, что у водителя при себе второе водительское удостоверение. Он пояснил, что его он получил в ГРС в июле 2010 года якобы по причине утери документа.

В настоящее время в отношении водителя составлен административный материал, автомашина поставлена на специализированную стоянку. Изъятое водительское удостоверение передано в ГРС для уничтожения.

УПМ ГУВД Бишкека продолжает работу по выявлению других аналогичных фактов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52131/
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