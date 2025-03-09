Назгуль Жоргошева работает инспектором управления Патрульной службы милиции по дорожно-транспортным происшествиям. Выезд на встречную полосу, наезд на пешехода, превышение скорости, лобовое столкновение, массовые ДТП — все это сотрудница УПСМ видит каждый день.

В интервью 24.kg она рассказала о главных причинах аварий и своих буднях и поделилась советами, как водителям избежать трагедий.

— Как вы пришли в профессию?

— С детства мечтала работать в автоинспекции. Мне предлагали другую работу, но я отказалась, сказав, что все равно достигну своей цели и устроюсь в автоинспекцию. В 2019 году я прошла конкурс. Уже год работаю инспектором по ДТП по Свердловскому району Бишкека.

Фото Назгули Жоргошевой. На рабочем месте

— В 8 часов утра мы приходим на работу, по уставу получаем оружие и заступаем на смену, которая длится сутки. Потом три дня отдыхаем. Если ДТП с пострадавшими, я выезжаю первой, составляю протокол и передаю полномочным органам для рассмотрения. Обычно за сутки у меня 2-3 выезда в хорошую погоду, и 6-7 — в плохую. Кроме того, выезжаю на материальные ДТП без пострадавших, обычно их 10-12 за сутки.

— Расскажите о трудностях вашей работы?

— Самые сложные моменты — это когда в ДТП погибают молодые ребята, особенно те, кому 16-20 лет. Очень тяжело звонить родителям и сообщать такое. Это самый сложный момент для меня. За последний год я четыре раза звонила родителям.

— Как вы справляетесь с напряжением после тяжелых аварий?

— Уже привыкла. Надо иметь железные нервы и уметь отпускать рабочие моменты. Стараюсь сильно не думать о произошедшем.

— Какие причины ДТП вы можете выделить?

— В основном в аварии попадают молодые ребята, которые получили права 1-2 года назад. Из-за незнания Правил дорожного движения происходит 70 процентов происшествий. Только 10 процентов — это несчастные случаи. Все остальное можно предотвратить, если не нарушать и не превышать скорость.

За рулем очень важна скорость и внимательность. Иногда водители общаются по телефону, проезжают на красный свет, не смотрят на знаки, которые показывают, что, например, через 150 метров пешеходный переход. Молодежь часто не соблюдает правила, из-за чего попадает в страшные аварии.

Фото Назгули Жоргошевой. Сотрудница во время работы

— Женщины аккуратнее. Я ни разу не оформляла женщину, которая попадала в ДТП с жертвами. Я не согласна со стереотипами о женщинах за рулем. Я сама вожу патрульную машину в городе. Зачастую женщина внимательно смотрит на знаки, скорость не превышает, только иногда может где-нибудь остановиться в неположенном месте. Бывает, когда некоторые мужчины могут плохие слова сказать, даже мне. У нас менталитет такой.

— Как, по вашему мнению, можно снизить аварийность в Кыргызстане?

— Грамотно отучиться в автошколе, получить права и соблюдать все Правила дорожного движения.

Фото Назгули Жоргошевой. На озере Иссык-Куль

— Дома все знают, что я на работе сутки. За те дни, когда отдыхаю после работы, все успеваю: и вещи постирать, и еду приготовить.

— Какой совет мы можете дать водителям?

— Соблюдайте Правила дорожного движения. Главное — доехать до дома, до родных и близких. И не важно, как быстро вы это сделаете.