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МВД предупреждает не покупать водительские права в интернете. Они подделки

В социальных сетях все чаще появляется реклама, что за определенную оплату можно быстро получить водительское удостоверение. Документы, полученные подобным образом, — фальшивые. Об этом сообщило МВД Кыргызстана.

По его данным, способы обнаружения подобных подделок бывают разными.

«Такие документы не числятся в базах ГП «Унаа» и «Түндүк», а значит их «подлинность» всплывет при первой же проверке. На оригинальных документах есть знаки защиты. И хотя на «липовых правах» будет реальная серия, под которую готовят бланки, исход не изменится — поддельные документы рано или поздно выявят сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

МВД напоминает, что подделка официального документа и его использование наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286701/
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