Инспекторы Госэкотехинспекции «не заметили» нарушений при строительстве

Инспектор Госинспекции по экологической и технической безопасности «не заметил» нарушений при строительстве многоэтажки. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, прокуратурой Ленинского района города Бишкека возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц госинспекции по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР, а также в отношении ответственных лиц трех ОсОО по признакам преступления, предусмотренного статьей 353 (самоуправство).

Установлено, что ОсОО «А.с.«Т." разработан проект многоэтажного жилого дома, который состоит из трех блок-секций, разделенных антисейсмическими швами, и одноэтажной пристройки. 15 ноября 2013 года проект согласован с Бишкекглавархитектурой и 8 июля 2015 года утвержден Департаментом госэкспертизы.

Однако генподрядчиком в нарушение норм в сфере градостроительства и архитектуры возведен второй этаж пристройки. В сентябре 2016 года инспектором Государственной инспекции по экологической и технической безопасности составлен акт о приемке объекта в эксплуатацию.

Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГСБЭП по городу Бишкеку.