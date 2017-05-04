Найдено тело ранее пропавшего в Нью-Йорке Азиза Чиркеева

«В реке East River возле Сансет-Парка в городе Нью-Йорке (США) 30 апреля обнаружено неизвестное тело. Сегодня полученные данные из иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит кыргызстанцу Азизу Чиркееву. Патологоанатом тоже подтвердил, что тело принадлежит А.Чиркееву. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки совпали», — сообщил на своей странице в Facebook пользователь Beck TJ.

В пресс-службе МИД ИА «24.kg» по этому поводу сообщили, что на данный момент Посольство КР в США ждет от официальных органов заключения судебно-медицинской экспертизы о причине смерти кыргызстанца. Дополнительную информацию вншнеполитическое ведомство обещало дать позже.

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Напомним, ранее в Посольство Кыргызстана в США обратились представители кыргызской диаспоры Нью-Йорка по поводу исчезновения 20-летнего гражданина КР Азиза Чиркеева. По их данным, молодой человек вышел с работы 3 апреля в 21.00 и не вернулся домой. С тех пор его телефон отключен и местонахождение неизвестно.