17:12
+26
USD 67.69
EUR 73.86
RUB 1.19
Происшествия

Найдено тело ранее пропавшего в Нью-Йорке Азиза Чиркеева

«В реке East River возле Сансет-Парка в городе Нью-Йорке (США) 30 апреля обнаружено неизвестное тело. Сегодня полученные данные из иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит кыргызстанцу Азизу Чиркееву. Патологоанатом тоже подтвердил, что тело принадлежит А.Чиркееву. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки совпали», — сообщил на своей странице в Facebook пользователь Beck TJ.

В пресс-службе МИД ИА «24.kg» по этому поводу сообщили, что на данный момент Посольство КР в США ждет от официальных органов заключения судебно-медицинской экспертизы о причине смерти кыргызстанца. Дополнительную информацию вншнеполитическое ведомство обещало дать позже.

Читайте по теме
В Нью-Йорке ищут пропавшего кыргызстанца

Напомним, ранее в Посольство Кыргызстана в США обратились представители кыргызской диаспоры Нью-Йорка по поводу исчезновения 20-летнего гражданина КР Азиза Чиркеева. По их данным, молодой человек вышел с работы 3 апреля в 21.00 и не вернулся домой. С тех пор его телефон отключен и местонахождение неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51189/
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержаны кыргызстанцы — члены ОПГ, нападавшие на предпринимателей
В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске больше четырех лет
В Кыргызстане ищут казахстанца, подозреваемого в убийстве
В Москве задержали разыскиваемую в Кыргызстане женщину
В Кыргызстане ищут пропавшего без вести подростка
В Бишкеке ищут пострадавших от рук вора, грабившего квартиры
Пропавшая в Бишкеке 11-летняя девочка найдена мертвой
В Чуйской области Кыргызстана ищут двух мальчиков
В Бишкеке пропала 11-летняя девочка
В Токмаке задержали находившегося в розыске члена ОПГ
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке повесился школьник В Бишкеке повесился школьник
В&nbsp;Бишкеке вновь сбили двух пешеходов В Бишкеке вновь сбили двух пешеходов
В&nbsp;Бишкеке разыскивается водитель, едва не&nbsp;сбивший школьницу и&nbsp;мужчину В Бишкеке разыскивается водитель, едва не сбивший школьницу и мужчину
Останки тел кыргызстанцев сотрудники МВД России выкинули на&nbsp;помойку Останки тел кыргызстанцев сотрудники МВД России выкинули на помойку
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; отметили День работника связи В «Кыргызтелекоме» отметили День работника связи
Победителей в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom будет еще больше! Победителей в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom будет еще больше!
Доля сети &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;&nbsp;&mdash; не&nbsp;более 6 процентов от&nbsp;числа АЗС в&nbsp;Кыргызстане Доля сети «Гaзпрoмнeфть» — не более 6 процентов от числа АЗС в Кыргызстане
&laquo;Город 312&raquo;: Мобильный оператор О! любит инновации и&nbsp;всегда пробует что-то новое «Город 312»: Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует что-то новое