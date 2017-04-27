В Бишкеке повесился школьник

В Бишкеке в Рабочем городке сегодня, 27 апреля, повесился ученик 11-го класса. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве внутренних дел.

По их данным, родители школьника развелись на этой неделе, и ребенок на этой почве повесился в сарае.

В 2016 году по республике зарегистрировано 95 случаев суицида среди несовершеннолетних (39 среди девочек и 56 — мальчиков).

С 1 января по 7 февраля 2017-го зарегистрировано 18 фактов суицида. Совершили их 13 мальчиков и 5 девочек. Пять самоубийств произошло из-за ссоры с родителями, два — по причине болезни, семь — из-за неразделенной любви, два несовершеннолетних не жили с родителями.