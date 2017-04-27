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Происшествия

Упавшую пушку у Вечного огня в Дубовом парке Бишкека до сих пор не подняли

Рабочие «Тазалыка» до сих пор не отремонтировали упавшую пушку у Вечного огня в Дубовом парке, но пообещали до вечера вернуть ее на место. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МП «Тазалык».

По словам главы предприятия Рыспека Сарпашева, монумент уже должны были восстановить. «Она что, опять упала? Только что же поставили. Правильно, по ночам лазят всякие, крепления там ржавые, вот и падают конструкции», — сказал он.

Отметим, это не первый случай, когда на обелиск на братской могиле красногвардейцев покушаются вандалы. В марте 2006 года неизвестные выдрали бронзовую чашу Вечного огня, а в декабре 2010 года на монумент упал дельтаплан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50701/
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