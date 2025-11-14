В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии

В связи с повреждением водовода в 5-м микрорайоне, допущенным сторонней частной компанией, временно приостановлена подача питьевой воды в микрорайонах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, «Юг-7», «Молодежный квартал», в частном секторе ниже 3-го и 4-го микрорайонов, по улицам Абая и Малдыбаева (выше улицы Ахунбаева), а также в Центре онкологии, Республиканском центре психиатрии и наркологии. Об этом сообщает мэрия столицы.

Пониженное давление воды наблюдается в 10-м микрорайоне. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекводоканал» устраняют причины аварии.

Фото пресс-службы мэрии

В муниципалитете приносят извинения за временные неудобства.