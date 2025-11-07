20:23
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Происшествия

В Чуйской области выявили медресе, работавшее без разрешительных документов

В селе Ленинское сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции выявлен медресе с общежитием, работавшее без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района.

«На место выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра изъяты религиозная литература, сотовые телефоны, компьютерная техника и печати. На момент проверки в медресе обучались около десяти несовершеннолетних мальчиков, два иностранца, работали два преподавателя. Всех доставили в ОВД для следственных мероприятий. На изъятые материалы назначены судебно-лингвистические экспертизы», — говорится в сообщении.

Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350134/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
ДУМК внедряет единую электронную базу для религиозных учебных заведений
Не только о никабе и даваате. Упорядочивание в религиозной сфере: мнение ДУМК
Убийство в медресе. Мальчик с ножевым ранением ждал помощи три часа
Убийство 14-летнего мальчика. Во всех медресе Ошской области установят камеры
Убийство 14-летнего мальчика. Депутат попросила МВД обеспечить охраной медресе
В Ноокате в убийстве 14-летнего мальчика подозревается воспитанник медресе
В Бишкеке закрыли незаконное медресе, где обучали подростков
Еще одно незаконное медресе закрыли в Чуйской области
В Бишкеке владельца незаконного медресе оштрафовали на 7 тысяч 500 сомов
Чүй облусунда дагы бир мыйзамсыз иштеген медресе жабылды
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Водителя с&nbsp;крупной партией наркотиков задержали в&nbsp;селе Сосновка Чуйской области Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
7 ноября, пятница
20:03
Кыргызская Республика избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы Кыргызская Республика избрана в Исполнительный совет ЮН...
19:45
В Чуйской области выявили медресе, работавшее без разрешительных документов
19:21
«Вайбкодинг» стал словом года по версии cловаря Collins
19:00
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, «Травиата» и музыка Вивальди
18:53
Глава кабмина принял участие в открытии чемпионата мира по самбо в Бишкеке