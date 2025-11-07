В Чуйской области выявили медресе, работавшее без разрешительных документов

В селе Ленинское сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции выявлен медресе с общежитием, работавшее без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района.

«На место выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра изъяты религиозная литература, сотовые телефоны, компьютерная техника и печати. На момент проверки в медресе обучались около десяти несовершеннолетних мальчиков, два иностранца, работали два преподавателя. Всех доставили в ОВД для следственных мероприятий. На изъятые материалы назначены судебно-лингвистические экспертизы», — говорится в сообщении.

Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.