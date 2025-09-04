В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки

ГКНБ совместно с Военной прокуратурой задержали судью Ошского городского суда и сотрудника прокуратуры города Оша по подозрению в коррупции.

Как сообщили в спецслужбе, установлено, что судья С.Р.Ш. и сотрудник прокуратуры И.С.К. действовали в сговоре и вымогали у гражданина $4 тысячи за положительное решение по уголовному делу. При этом представитель прокуратуры выступал посредником.

29 июля 2025 года И.С.К. был задержан с поличным после получения денежных средств. В тот же день судья С.Р.Ш. пытался скрыться и уничтожить часть купюр, сжигая их в уборной комнате своей квартиры. Назначенные экспертизы подтвердили наличие остатков иностранных денежных средств.

29 августа 2025 года Совет судей КР дал согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности.

По итогам следствия обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье 343 часть 2 пункты 1 и 2 УК КР (вымогательство взятки). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия.