В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки

ГКНБ совместно с Военной прокуратурой задержали судью Ошского городского суда и сотрудника прокуратуры города Оша по подозрению в коррупции.
Как сообщили в спецслужбе, установлено, что судья С.Р.Ш. и сотрудник прокуратуры И.С.К. действовали в сговоре и вымогали у гражданина $4 тысячи за положительное решение по уголовному делу. При этом представитель прокуратуры выступал посредником.
По итогам следствия обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье 343 часть 2 пункты 1 и 2 УК КР (вымогательство взятки). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия.