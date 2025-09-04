13:31
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Происшествия

В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки

ГКНБ совместно с Военной прокуратурой задержали судью Ошского городского суда и сотрудника прокуратуры города Оша по подозрению в коррупции.

Как сообщили в спецслужбе, установлено, что судья С.Р.Ш. и сотрудник прокуратуры И.С.К. действовали в сговоре и вымогали у гражданина $4 тысячи за положительное решение по уголовному делу. При этом представитель прокуратуры выступал посредником.

29 июля 2025 года И.С.К. был задержан с поличным после получения денежных средств. В тот же день судья С.Р.Ш. пытался скрыться и уничтожить часть купюр, сжигая их в уборной комнате своей квартиры. Назначенные экспертизы подтвердили наличие остатков иностранных денежных средств.

29 августа 2025 года Совет судей КР дал согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности.

По итогам следствия обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье 343 часть 2 пункты 1 и 2 УК КР (вымогательство взятки). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342194/
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Изнасилование несовершеннолетней: адвокаты подозреваются в мошенничестве
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
В Аламединском районе задержан владелец экорезорта за незаконное строительство
Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
1 сентября. Глава ГКНБ поздравил детей и учителей в Джалал-Абаде
Рецепт крепкой дружбы от главы ГКНБ
Подозреваемый в изнасиловании житель Узгена дал взятку следователю
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Бизнес
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
4 сентября, четверг
13:30
Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобаль...
13:15
В городе Ош установят новый флагшток высотой 95 метров
13:07
Минтруда предупреждает о деятельности нелегальных агентств по трудоустройству
12:58
В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки
12:56
Врожденные заболевания. В КР выделили деньги на диетическое питание для детей