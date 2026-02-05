17:17
Происшествия

В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках

На территории Кыргызстана выявили 11 тысяч 388 потенциально опасных участков, подверженных селям, паводкам, оползням и другим природным процессам. Об этом сообщило МЧС.

В 2025 году специалисты провели 1 тысячу 932 обследования, по итогам которых местным органам власти направили 405 специальных предупреждений и подготовили 1 тысячу 236 экспертных заключений.

На 2026 год МЧС составило обновленные карты, показывающие регионы с наибольшими рисками активизации опасных природных процессов, прежде всего селевых потоков, паводков и оползней.

Региональным управлениям поставлена задача заранее подготовиться к возможной активизации стихийных процессов:

  • провести оценку рисков;
  • усилить механизмы раннего оповещения населения;
  • выполнить профилактические и инженерные меры на наиболее опасных участках.

МЧС отмечает, что своевременная подготовка и постоянный мониторинг являются ключевыми условиями для предотвращения человеческих жертв и материального ущерба.
