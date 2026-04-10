В Нарыне при поддержке Швейцарии построят четыре селезащитных сооружения

В рамках пятилетней программы повышения устойчивости Нарына в четырех наиболее подверженных селевой опасности ложбинах будут построены селезащитные сооружения.

По данным мэрии, глава города Жылдызбек Беккелдиев встретился с представителями программы.

«В рамках программы проводится реконструкция парка имени Мусы Жусаева. В ближайших планах — строительство габионных (каменно-сетчатых) защитных сооружений во впадинах Жетиген, Чон-Чыргайлуу и Атакан, а также в ложбине на улице Бейшеналиевой. Программа финансируется государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам, а реализуется мэрией Нарына», — говорится в сообщении.