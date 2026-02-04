13:14
Общество

МЧС предупреждает: в горных районах КР возможен сход лавин

В связи с ожидаемыми осадками в период с 5 по 7 февраля 2026 года в горных районах Кыргызстана возможен сход снежных лавин на следующих участках автодорог:

  • на автодороге Бишкек — Ош на 198–255 километре: перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан;

  • на автодороге Ала-Бука — Каныш-Кыя на 65–101 километре: перевал Чапчыма;

  • на автодороге Красная Горка — Ак-Таш на 0–3 километре;

  • на автодороге Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу на 65–110 километре;

  • на автодороге Каракол — Энильчек на 45–90 километре: перевал Чон-Ашуу.

На горных участках ожидаются снежные заносы, дороги будут скользкими из-за гололеда. Движение автотранспорта должно осуществляться с соблюдением дистанции не менее 500 метров между транспортными средствами.

В случае если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, незамедлительно обращайтесь по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

 
