В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупредило жителей и водителей о повышенной опасности схода лавин. По данным Гидрометеорологической службы, с 2 по 4 февраля в горных районах страны сохраняется сложная обстановка, особенно на ключевых перевалах.

Опасные участки включают: со 198-го по 255-й километр автодороги Бишкек — Ош, участок Ала-Бель и ущелье Чычкан, где в ближайшие дни возможен сход лавин.

Водителей предупреждают о необходимости строго соблюдать дистанцию не менее 500 метров, избегать резких маневров и учитывать рекомендации дорожных служб.

Жителям и туристам настоятельно рекомендуют отказаться от выхода в лавиноопасные зоны и не приближаться к крутым заснеженным склонам.

При возникновении нештатных ситуаций или если вы стали свидетелем происшествия, следует немедленно сообщить в службу 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Службы МЧС переведены на усиленный режим.