Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход лавин

В горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, в связи с ожидаемыми осадками с 20 по 22 декабря в горных районах страны и на ряде автодорог прогнозируются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололёд.

Лавиноопасная обстановка ожидается на следующих участках:

  • автодорога Бишкек — Ош, 121–138-й километры (перевал Тоо-Ашуу);
  • автодорога Бишкек — Ош, 198–255-й километры (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан);
  • автодорога Ала-Бука — Каныш-Кыя, 68–74-й километры;
  • автодорога Ала-Бука — Каныш-Кыя, 86–101-й километры (перевал Чапчыма);
  • автодорога Красная Горка — Ак-Таш, 0–3-й километры;
  • автодорога Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65–110-й километры;
  • автодорога Каракол — Энилчек, 45–90-й километры (перевал Чон-Ашуу);
  • автодорога Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад, 326–349-й километры (перевал Кок-Арт).

В МЧС призывают водителей при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно.
