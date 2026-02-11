10:32
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Происшествия

В горных районах КР объявлено штормовое предупреждение: ожидаются лавины

По данным Гидрометеорологической службы, с 11 по 13 февраля в связи с осадками в ряде горных участков Кыргызстана сохраняется риск схода снежных лавин и образования снежных заносов. Об этом сообщили в МЧС.

Опасные участки отмечены на ключевых трассах страны:
• Бишкек – Ош: 121–138 километр (перевал Тоо-Ашуу), 198–255 километр (Чычкан, Ала-Бель);
• Суусамыр – Талас – Тараз: 1–14 километр (перевал Отмок);
• Мырзаке – Кара-Кульджа – Алайкуу: 55–115 километр;
• Ала-Бука – Каныш-Кыя: 45–112 километр (перевал Чапчыма);
• Красная Горка – Акташ: 0–3 километр;
• Сары-Таш – Дароот-Коргон – Карамык: 97–98 километр;
• Бишкек – Нарын – Торугарт: 292–305 километр (перевал Долон);
• Арал – Мин-Куш: 1–14 километр;
• Балыкчи – Казарман – Джалал-Абад: 326–349 километр (перевал Кок-Арт);
• Каракол – Энильчек: 45–90 километр (перевал Чон-Ашуу).

На этих участках возможны лавины, снежные заносы, гололед и образование снежных накатов. Спасатели призывают водителей строго соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров и проявлять максимальную осторожность.

МЧС напоминает: при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать по номеру 112.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361483/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Чуйской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер
Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров
В Манасе ночью сгорел двухэтажный жилой дом: спасены два человека
Штормовое предупреждение: в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы
Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер
В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек
В Кок-Мойноке ликвидирован ночной пожар: сгорели юрты и торговые киоски
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Экс-замглавы аппарата правительства вернул государству производственную базу Экс-замглавы аппарата правительства вернул государству производственную базу
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
11 февраля, среда
10:29
В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в убийстве одноклассника В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в убийст...
10:27
Громкие кадровые перестановки в ГКНБ и новые силовые структуры Кыргызстана
10:25
На базе Исторического музея в Бишкеке хотят открыть инклюзивный центр
10:24
В КР реализуют программу по привлечению молодых специалистов к трудоустройству
10:08
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса