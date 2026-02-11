В горных районах КР объявлено штормовое предупреждение: ожидаются лавины

По данным Гидрометеорологической службы, с 11 по 13 февраля в связи с осадками в ряде горных участков Кыргызстана сохраняется риск схода снежных лавин и образования снежных заносов. Об этом сообщили в МЧС.

Опасные участки отмечены на ключевых трассах страны:

• Бишкек – Ош: 121–138 километр (перевал Тоо-Ашуу), 198–255 километр (Чычкан, Ала-Бель);

• Суусамыр – Талас – Тараз: 1–14 километр (перевал Отмок);

• Мырзаке – Кара-Кульджа – Алайкуу: 55–115 километр;

• Ала-Бука – Каныш-Кыя: 45–112 километр (перевал Чапчыма);

• Красная Горка – Акташ: 0–3 километр;

• Сары-Таш – Дароот-Коргон – Карамык: 97–98 километр;

• Бишкек – Нарын – Торугарт: 292–305 километр (перевал Долон);

• Арал – Мин-Куш: 1–14 километр;

• Балыкчи – Казарман – Джалал-Абад: 326–349 километр (перевал Кок-Арт);

• Каракол – Энильчек: 45–90 километр (перевал Чон-Ашуу).

На этих участках возможны лавины, снежные заносы, гололед и образование снежных накатов. Спасатели призывают водителей строго соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров и проявлять максимальную осторожность.

МЧС напоминает: при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать по номеру 112.