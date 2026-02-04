На горных участках автодороги Бишкек – Ош начались плановые работы по принудительному спуску лавин. С 4 по 8 февраля на перевалы направлена специальная оперативная группа для обеспечения безопасности движения.

По данным МЧС, взрывные работы проводятся на участках Отмок, перевале Ала-Бель и в ущелье Чычкан. Цель — обеспечить бесперебойное движение на одной из ключевых магистралей страны, снизить риск повреждения автомобилей и предотвратить возможные человеческие жертвы.

В этот период на дороге могут вводиться временные ограничения для проезда.

МЧС настоятельно призывает водителей соблюдать дорожные знаки, обращать внимание на временные ограждения и держать дистанцию не менее 500 метров между автомобилями при движении по опасным участкам.