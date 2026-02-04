14:39
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Происшествия

На трассе Бишкек — Ош начали принудительно спускать лавины

На горных участках автодороги Бишкек – Ош начались плановые работы по принудительному спуску лавин. С 4 по 8 февраля на перевалы направлена специальная оперативная группа для обеспечения безопасности движения.

По данным МЧС, взрывные работы проводятся на участках Отмок, перевале Ала-Бель и в ущелье Чычкан. Цель — обеспечить бесперебойное движение на одной из ключевых магистралей страны, снизить риск повреждения автомобилей и предотвратить возможные человеческие жертвы.

В этот период на дороге могут вводиться временные ограничения для проезда.

МЧС настоятельно призывает водителей соблюдать дорожные знаки, обращать внимание на временные ограждения и держать дистанцию не менее 500 метров между автомобилями при движении по опасным участкам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360565/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
МЧС предупреждает: в горных районах КР возможен сход лавин
Мужчина, который попал под снежный обвал на джайлоо в Кара-Кульдже, погиб
Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение. На автодороге Бишкек — Ош ожидается сход снежных лавин
В Бишкеке и Чуйской области ожидается густой туман
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
Телеканалы обязали бесплатно транслировать экстренные оповещения МЧС
С новым оснащением работа водолазов МЧС Кыргызстана стала проще
В ДТП на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт погибла женщина, трое пострадали
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
ГКНБ разоблачил коррупционную схему с&nbsp;экскаватором на&nbsp;Иссык-Куле ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
14:39
КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых и...
14:35
Криптовалютный обвал: за неделю рынок потерял почти $500 миллиардов
14:30
На станции Ивановка намерены построить современный логистический центр
14:28
Гражданка Кыргызстана осуждена на шесть лет тюрьмы за наркоторговлю в России
14:27
Камчыбек Ташиев помог сельскому молдо достроить дом в Сузакском районе