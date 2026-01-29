09:26
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Происшествия

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин

МЧС предупредило о повышенной лавиноопасности с 29 по 31 января. Причиной стали прошедшие и прогнозируемые осадки, которые увеличили нагрузку на снежные массы в горных районах страны.

По данным ведомства, риск схождения лавин и образования снежных заносов особенно высок на нескольких ключевых участках автодорог:

  • Бишкек — Ош, с 198-го по 255-й километр (Ала-Бель, Чычкан);
  • Каракол — Энильчек, с 45-го по 90-й километр (Чон-Ашуу);
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя, с 65-го по 101-й километр (Чапчыма);
  • Красная Горка — Ак-Таш, с 0-го по 3-й километр.

Отмечается, что дороги будут скользкими, возможен гололед, а на отдельных участках — ограничение движения.

Спасатели призывают водителей строго соблюдать дистанцию не менее 500 метров между автомобилями и учитывать повышенную опасность в горных зонах.

МЧС напоминает: при ухудшении погоды следует воздержаться от поездок в горные районы без крайней необходимости.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359702/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и Чуйской области ожидается густой туман
Телеканалы обязали бесплатно транслировать экстренные оповещения МЧС
С новым оснащением работа водолазов МЧС Кыргызстана стала проще
В ДТП на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт погибла женщина, трое пострадали
В Иссык-Кульской области спасены двое жителей, застрявших в горах на машине
На складе в СЭЗ «Бишкек» произошел пожар, погиб иностранец
В Бишкеке локализован крупный пожар на станции техобслуживания
В Канте загорелось здание, где расположен Центр обслуживания населения
Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход снежных лавин
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
Дело о&nbsp;беспорядках. Экс-депутата ЖК&nbsp;Шайлообека Атазова отпустили под подписку Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку
В&nbsp;Чуйской области задержан субподрядчик, не&nbsp;выплативший зарплату строителям ГЭС В Чуйской области задержан субподрядчик, не выплативший зарплату строителям ГЭС
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
09:25
В Кыргызстане объем наличных в обращении превысил 300 миллиардов сомов В Кыргызстане объем наличных в обращении превысил 300 м...
09:23
Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января
09:21
В Кыргызстане снизилась младенческая смертность, но выросла материнская
09:17
В Бишкеке и Чуйской области ожидается густой туман
09:16
Изменить возраст бесплатного страхования детей до 18 лет предлагает Минздрав