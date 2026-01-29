В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин

МЧС предупредило о повышенной лавиноопасности с 29 по 31 января. Причиной стали прошедшие и прогнозируемые осадки, которые увеличили нагрузку на снежные массы в горных районах страны.

По данным ведомства, риск схождения лавин и образования снежных заносов особенно высок на нескольких ключевых участках автодорог:

Бишкек — Ош, с 198-го по 255-й километр (Ала-Бель, Чычкан);

Каракол — Энильчек, с 45-го по 90-й километр (Чон-Ашуу);

Ала-Бука — Каныш-Кыя, с 65-го по 101-й километр (Чапчыма);

Красная Горка — Ак-Таш, с 0-го по 3-й километр.

Отмечается, что дороги будут скользкими, возможен гололед, а на отдельных участках — ограничение движения.

Спасатели призывают водителей строго соблюдать дистанцию не менее 500 метров между автомобилями и учитывать повышенную опасность в горных зонах.

МЧС напоминает: при ухудшении погоды следует воздержаться от поездок в горные районы без крайней необходимости.