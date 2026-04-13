Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниель Рысалиев

В Бишкеке задержан бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Даниель Рысалиев. Информацию подтвердили источники в силовых структурах, подробности уточняются.

По предварительным данным, накануне Даниеля Рысалиева доставили в следственное управление МВД для допроса в рамках расследования уголовного дела. Официальные органы пока не сообщают, по какой статье ведется производство и в каком статусе он проходит.

Даниель Рысалиев занимал пост заместителя главы ГКНБ с декабря 2025 года и курировал вопросы кибербезопасности. До этого работал в системе спецслужб, в том числе возглавлял подразделения в регионах.

В начале февраля 2026-го освобожден от должности на фоне кадровых перестановок в ГКНБ.