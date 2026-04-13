Происшествия

Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниель Рысалиев

Даниель Рысалиев

В Бишкеке задержан бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Даниель Рысалиев. Информацию подтвердили источники в силовых структурах, подробности уточняются.

По предварительным данным, накануне Даниеля Рысалиева доставили в следственное управление МВД для допроса в рамках расследования уголовного дела. Официальные органы пока не сообщают, по какой статье ведется производство и в каком статусе он проходит.

Даниель Рысалиев занимал пост заместителя главы ГКНБ с декабря 2025 года и курировал вопросы кибербезопасности. До этого работал в системе спецслужб, в том числе возглавлял подразделения в регионах.

В начале февраля 2026-го освобожден от должности на фоне кадровых перестановок в ГКНБ.
Материалы по теме
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
В Бишкеке раскрыта сеть вебкам-студий: задержаны организаторы
Обыск в кабинете депутата Жогорку Кенеша. В ГКНБ рассказали подробности
Задержали двух помощников депутата Жогорку Кенеша Гулькан Молдобековой
Популярные новости
МВД: В&nbsp;результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в&nbsp;госкомитете продолжается кадровая чистка Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Камчыбек Ташиев вновь побывал на&nbsp;допросе в&nbsp;МВД Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
На&nbsp;кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара На кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара
Бизнес
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
13 апреля, понедельник
11:04
«Заставили переписать дом и авто». Суд изберет меру пересечения сотруднику ГКНБ «Заставили переписать дом и авто». Суд изберет меру пер...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 апреля
10:58
Соглашение о цифровой экономике тюркских стран одобрил комитет Жогорку Кенеша
10:57
В Кыргызстане предлагают заменить диплом стажировкой. Что говорят студенты
10:56
Жителя Токмока похитили и избили на даче: задержан подозреваемый