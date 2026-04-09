Атака на Иран. Ликование и массовые митинги: народ празднует победу над США

Власти Ирана поздравили свой народ с победой над США. Высший совет национальной безопасности ИРИ поздравил жителей страны с победой в противостоянии с США и Израилем, сообщает агентство Tasnim.

Фото IRNA. Власти Ирана поздравили свой народ с победой над США

В совете подчеркнули, что до окончательного утверждения деталей мирного урегулирования необходимы «стойкость и мудрость руководителей» Исламской Республики, а также сплоченность иранцев.

Как заявляет Тегеран, США обязались сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом, вывести вооруженные силы из региона и прекратить боевые действия на всех фронтах. Также, по утверждению совета, американская сторона пообещала выплатить компенсации и снять все первичные и вторичные санкции.

Фото из архива. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

А спикер парламента Ирана заявил, что США уже нарушили три из 10 пунктов иранского предложения об урегулировании конфликта. Мохаммад-Багер Галибаф в своем аккаунте в X перечислил нарушения — вторжение в Ливан, пересечение воздушных границ Ирана и отрицание права ИРИ на обогащение урана.

«Теперь сама «работоспособная основа для переговоров» была открыто и явно нарушена еще до начала переговоров. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», — отметил он.

Фото ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля провела крупнейшую волну ударов по Ливану

Армия обороны Израиля заявила, что провела крупнейшую волну ударов по Ливану с начала войны, поразив более 100 командных центров и военных объектов «Хезболлы» по всей стране.

В ООН призвали расследовать удары Израиля по Ливану после перемирия США с Ираном.

Израиль за 10 минут нанес около 100 ударов по всей территории арабской республики, отметил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Число жертв израильских ударов по всему Ливану достигло за сутки 254, ранены 1 тысяча 165. Об этом говорится в сводке штаба по ЧС.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «недопониманием» споры вокруг Ливана и заявил, что ни Вашингтон, ни Израиль не включали этот вопрос в условия соглашения о прекращении огня с Ираном.

Фото СМИ. Взрывы прогремели на нефтеперерабатывающем заводе острова Лаван на юге Ирана после обявления перемирия

Агентство Mehr сообщило о взрывах на НПЗ на юге Ирана после объявления перемирия. По его данным, несколько взрывов произошло на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) острова Лаван на юге Ирана. Причина ЧП неизвестна. Взрывы раздались уже после объявления перемирия между США и Ираном, уточняет агентство.

Фото из архива. Глава МИД Бельгии Максим Прево

Глава МИД Бельгии Максим Прево едва не стал жертвой израильских ракетных ударов. Он приехал в Бейрут, чтобы выразить поддержку ливанским властям и солидарность с семьями, пострадавшими от конфликта между Израилем и «Хезболлой».

«Мы находились в посольстве вместе с моей делегацией, всего в нескольких сотнях метров от места, куда пришлись удары. Это должно прекратиться. Режим прекращения огня между США, Израилем и Ираном должен включать Ливан!», написал он.

Иран планирует взимать по $1 за каждый баррель нефти, которая перевозится через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня. Оплата должна производиться в криптовалюте. Об этом сообщил представитель Союза иранских экспортеров нефти Хамид Хоссейни, пишет Financial Times.

Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. В качестве платежного средства Иран рассматривает биткойн.

Иран сообщил посредникам в переговорах с США, что ограничит десятью количество судов, которые смогут пройти через Ормузский пролив в рамках соглашения о прекращении огня, пишет The Wall Street Journal.

ФБР задержало экс-сотрудника командования спецопераций США по подозрению в передаче секретной информации СМИ. Об этом сообщил глава ведомства Каш Патель.

«Пусть это послужит предупреждением для всех потенциальных информаторов: мы занимаемся такими делами и производим аресты. ФБР не потерпит тех, кто пытается предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности», — сказал он.

Ранее президент США критиковал СМИ и его информатора, которые сообщили о спасении одного из пилотов сбитого в Иране истребителя F-15. По данным BBC, Дональд Трамп посчитал, что утечка данных затруднила операцию по поиску второго члена экипажа.

Напомним, 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели.