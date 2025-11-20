17:59
Дорога у ЦУМа «сузилась»? В мэрии объяснили, что это оптический обман

Фото AKIPress. Отремонтированный участок проспекта Чуй

В мэрии Бишкека пояснили, почему дорога у ЦУМа выглядит уже. Об этом 24.kg рассказал заместитель директора департамента транспорта Абдыжапаркул Жанболотов.

Он сообщил, что трассу не сужали, она осталась в прежних параметрах.

«Это оптический обман зрения. Основная дорога осталась в прежних параметрах, а какую-то часть даже расширили на 4 метра. Мы добавили еще одну полосу для общественного транспорта — с расширением и удлинением. Там прибавили около 4 метров, а саму площадку удлинили до 55 метров», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

По словам замглавы департамента, он рекомендовал добавить на повороте с улицы Абдрахманова еще одну полосу.

На вопрос о появившемся выступе Абдыжапаркул Жанболотов ответил, что данный шаг предпринят специально для облегчения маневров общественного транспорта возле остановки.

«Раньше остановку часто занимали таксисты и частные машины, что мешало автобусам. Чтобы они там не парковались, мы оставили этот выступ — выглядит как сужение, но фактически основная трасса четырехполосная, ее ширина — 16,5 метра. А там, где расширение, — уже 20 метров», — отметил он.
