В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды

В связи с переподключением на новую линию, проходящую через подземный переход в районе ЦУМа, 24 декабря прекратят подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в центр Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Подачу воды ограничат в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
- ЦУМ «Айчурек»;
- торговый центр «Берен Голд»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева;
- информационное агентство «Кабар»;
- Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов;
- жилой дом по улице Шопокова, 98а;
- Почетное консульство Италии.
Отключение связано с переподключением новой линии Д-150 миллиметров, проходящей через подземный переход.
Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» просит организации и население заранее запастись питьевой водой.