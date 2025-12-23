В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды

В связи с переподключением на новую линию, проходящую через подземный переход в районе ЦУМа, 24 декабря прекратят подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в центр Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Подачу воды ограничат в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Фото пресс-службы мэрии

ЦУМ «Айчурек»;

торговый центр «Берен Голд»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева;

информационное агентство «Кабар»;

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов;

жилой дом по улице Шопокова, 98а;

Почетное консульство Италии.

Район отключения:

Отключение связано с переподключением новой линии Д-150 миллиметров, проходящей через подземный переход.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» просит организации и население заранее запастись питьевой водой.