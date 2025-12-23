14:00
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Происшествия

В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В связи с переподключением на новую линию, проходящую через подземный переход в районе ЦУМа, 24 декабря прекратят подачу питьевой воды с 10.00 до 22.00 в центр Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Подачу воды ограничат в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Район отключения:

  • ЦУМ «Айчурек»;
  • торговый центр «Берен Голд»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева;
  • информационное агентство «Кабар»;
  • Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов;
  • жилой дом по улице Шопокова, 98а;
  • Почетное консульство Италии.

Отключение связано с переподключением новой линии Д-150 миллиметров, проходящей через подземный переход.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355665/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды
Жители села Александровка жалуются на грязную воду из крана
Дорога у ЦУМа «сузилась»? В мэрии объяснили, что это оптический обман
В Кыргызстане 600 сел включены в госпрограмму обеспечения граждан питьевой водой
Течет с грязью. Мэрия Чолпон-Аты прокомментировала ситуацию с водоснабжением
Течет с грязью. Жители Бактуу-Долоноту жалуются на качество питьевой воды
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
Поступает раз в 15 дней. В селах Саргата и Уч-Терек нет доступа к воде
Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды
До конца 2025 года 60 сел будут полностью обеспечены водой
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
Бизнес
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
23 декабря, вторник
14:00
Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и ростом бедности к 2050 году Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и рост...
13:55
Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
13:51
В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
13:46
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
13:26
Фасоль из Таласа выходит на рынок Дубая: на закупки выделили 100 миллионов сомов