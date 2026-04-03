Лейтенанта милиции, сотрудника УВД Бишкека, заподозрили в мошенничестве

В Бишкеке задержали оперуполномоченного УВД Октябрьского района лейтенанта милиции М.Н.М. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным спецслужб, задержание провели совместно с отделом внутренних расследований ГУВД столицы в рамках уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствие считает, что милиционер, используя свои полномочия, завладел 37 тысячами сомов. Деньги он получил под предлогом возмещения материального ущерба пострадавшей стороне через электронный кошелек.

По версии следствия, средства сначала перевели на счет его знакомой, после чего он попросил перечислить их на свой личный электронный кошелек.

Подозреваемый водворен в ИВС ГКНБ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.