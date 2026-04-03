Лейтенанта милиции, сотрудника УВД Бишкека, заподозрили в мошенничестве

В Бишкеке задержали оперуполномоченного УВД Октябрьского района лейтенанта милиции М.Н.М. Об этом сообщили в ГКНБ.
По данным спецслужб, задержание провели совместно с отделом внутренних расследований ГУВД столицы в рамках уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, средства сначала перевели на счет его знакомой, после чего он попросил перечислить их на свой личный электронный кошелек.
Подозреваемый водворен в ИВС ГКНБ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.