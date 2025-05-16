Ряд населенных пунктов трех областей Кыргызстана преобразован в айылы

Садыр Жапаров подписал Закон «Об отнесении некоторых населенных пунктов Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей к категории айыла». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, документ принят Жогорку Кенешем 10 апреля 2025 года.

Принятым законом предусматривается отнесение к категории айыла следующих населенных пунктов:

Атантай айыльного аймака Сары-Челек Аксыйского района Джалал-Абадской области;

Кыдырша айыльного аймака С.Атабеков Сузакского района Джалал-Абадской области;

Арык-Уулу айыльного аймака Торт-Кол Узгенского района Ошской области;

Гулистан айыльного аймака Торт-Кол Узгенского района Ошской области;

Бер-Булак айыльного аймака Арашан Аламединского района Чуйской области.

Также документом утверждается описание границ вышеуказанных образованных айылов.