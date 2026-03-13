ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» закупит 500 бычков на сумму более 72 миллионов сомов. Соответствующая заявка от филиала «Элита» размещена на портале госзакупок. Размер контракта составляет 72,6 миллиона сомов.

Закупка проходит неограниченным методом, поэтому заявки на участие могут подать не только местные предприниматели.

Поставка должна пройти в селе Байтик Аламединского района. Победитель тендера обязан доставить животных в течение 15 рабочих дней после подписания контракта. Поставщик берет на себя все расходы и риски до момента передачи товара заказчику. Все бычки должны пройти ветеринарный контроль и лабораторные исследования на бруцеллез, ящур, сибирскую язву и другие заболевания. Также требуется подтверждение породы и происхождения скота.