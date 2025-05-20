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Власть

Пять сел официально получили статус айыла — подписан закон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который официально меняет статус некоторых населенных пунктов в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях. Документ был принят Жогорку Кенешем 10 апреля 2025 года. 

Согласно закону, к категории айыла отнесены следующие населенные пункты:

  • Атантай — айыльного аймака Сары-Челек Аксыйского района (Джалал-Абадская область);
  • Кыдырша — айыльного аймака С.Атабеков Сузакского района (Джалал-Абадская область);
  • Арык-Уулу и Гулистан — айыльного аймака Торт-Кол Узгенского района (Ошская область);
  • Бер-Булак — айыльного аймака Арашан Аламединского района (Чуйская область).

Также в законе утверждаются границы указанных айылов, согласно официальному приложению.

Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Это решение направлено на уточнение административно-территориального статуса данных территорий и упрощение процессов управления, учета и финансирования на местах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329664/
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