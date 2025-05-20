Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который официально меняет статус некоторых населенных пунктов в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях. Документ был принят Жогорку Кенешем 10 апреля 2025 года.

Согласно закону, к категории айыла отнесены следующие населенные пункты:

Атантай — айыльного аймака Сары-Челек Аксыйского района (Джалал-Абадская область);

— айыльного аймака Сары-Челек Аксыйского района (Джалал-Абадская область); Кыдырша — айыльного аймака С.Атабеков Сузакского района (Джалал-Абадская область);

— айыльного аймака С.Атабеков Сузакского района (Джалал-Абадская область); Арык-Уулу и Гулистан — айыльного аймака Торт-Кол Узгенского района (Ошская область);

и — айыльного аймака Торт-Кол Узгенского района (Ошская область); Бер-Булак — айыльного аймака Арашан Аламединского района (Чуйская область).

Также в законе утверждаются границы указанных айылов, согласно официальному приложению.

Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Это решение направлено на уточнение административно-территориального статуса данных территорий и упрощение процессов управления, учета и финансирования на местах.