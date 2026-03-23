10:17
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран ответил США на ультиматум о снятии блокировки пролива

Иран ответил на ультиматум Дональда Трампа обещанием совсем закрыть Ормузский пролив. Ранее глава США дал Тегерану 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае он пообещал новые ракетные удары, на этот раз на электростанции страны.

«В случае реализации угроз США в отношении электростанций Ирана немедленно будут приняты следующие карательные меры: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется, пока не будут восстановлены разрушенные электростанции. Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационные технологии сионистского режима будут широко поражены», — заявил представитель центрального штаба армии ИРИ.

Ормузский пролив был закрыт Ираном после начала войны США и Израиля. Через этот коридор ранее проходило до 20 процентов всего морского экспорта нефти. Теперь цены на нефть стабильно растут.

Ормуз также обеспечивал около трети мировой морской торговли удобрениями. Перебои с их поставками грозят подорожанием продовольствия и его дефицитом в некоторых регионах мира, отмечают в ООН.

С начала войны биржевые цены на разные виды удобрений уже выросли на 10-30 процентов.

Саудовская Аравия объявила персонами нон-грата пятерых сотрудников посольства Ирана в Эр-Рияде, в том числе военного атташе и его помощника. Им необходимо покинуть королевство в течение суток, сообщили в МИД страны.

Командующий иранской полицией Ахмад-Реза Радан заявил, что Иран может помочь Евросоюзу защитить Гренландию от Трампа.

«Я хочу сказать Евросоюзу: если вы не способны защитить свою Гренландию, попросите нас — мы придем и защитим ее», — сказал он.

В девяти странах Ближнего Востока серьезно повреждены по меньшей мере 39 НПЗ и нефтегазовых месторождений, сообщает газета The New York Times.

Израиль в рамках операции против «Хезболлы» уничтожил один из основных мостов на юге Ливана — он связывал город Тир с остальной страной.

Цены с начала войны США и Израиля в Иране растут повсеместно:

  • природный газ в ЕС: +85 процентов;
  • мазут: +80 процентов;
  • нефть марки Brent: +54 процента;
  • нефть WTI: +46 процентов;
  • бензин: +44 процента;
  • дизельное топливо: +42 процента;
  • сера: +25 процентов;
  • уголь: +24 процента;
  • удобрения: +23 процента.

Самолеты Emirates A380 и Saudia A321 подверглись атаке иранских беспилотников, когда находились в международном аэропорту Дубая. Ранее Израиль бомбил по аэропортам Ирана.

По меньшей мере пять самолетов, припаркованных в аэропортах, получили повреждения в результате иранских атак. СМИ сообщают, что два из них это Emirates A380 и более компактный A321.

Иран применил ракеты, которые обходят Patriot, пишет Financial Times. Отмечается, что атаки на комплекс QatarEnergy в Рас-Лаффане включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot.

Иран не сбил ни одного американского истребителя, в свою очередь заявляет Центральное командование США.

«Ходят слухи, что иранский режим недавно сбил американский F-15 над Ираном... американские войска совершили более 8 тысяч боевых вылетов. Иран не сбил ни одного американского истребителя», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366964/
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп дал Ирану 48 часов для разблокировки Ормузского пролива и грозит ударами
Иран выпустил деньги крупнейшего номинала в истории страны — 10 миллионов риалов
Атака на Иран. США и Израиль ударили по ядерному комплексу в Натанзе
Атака на Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию
Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранцами
Угроза мирового энергокризиса. Минфин США на месяц снял санкции с иранской нефти
Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
Атака на Иран. Тегеран подтвердил убийство еще одного чиновника
Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем
Атака на Иран. Премьер Израиля пообещал больше не бомбить газовые объекты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;день празднования Орозо айта произошло землетрясение В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
Перевел деньги за&nbsp;кукурузу и&nbsp;остался ни&nbsp;с&nbsp;чем. Задержан дроппер Перевел деньги за кукурузу и остался ни с чем. Задержан дроппер
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
23 марта, понедельник
10:10
Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фруктов в Китай Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фрукт...
10:08
Самолет за 2,4 миллиона и «разобранные» Ан-2: в Оше распродают авиапарк
10:07
Минстрой: Обновление аварийных школ важнее строительства филармонии в Манасе
10:04
Южную часть проспекта Жибек Жолу закрывают на ремонт. Схема
09:55
Закон о ТСЖ изменят: кворум собраний хотят повысить до 70 процентов