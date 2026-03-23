Атака на Иран. Тегеран ответил США на ультиматум о снятии блокировки пролива

Иран ответил на ультиматум Дональда Трампа обещанием совсем закрыть Ормузский пролив. Ранее глава США дал Тегерану 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае он пообещал новые ракетные удары, на этот раз на электростанции страны.

«В случае реализации угроз США в отношении электростанций Ирана немедленно будут приняты следующие карательные меры: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется, пока не будут восстановлены разрушенные электростанции. Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационные технологии сионистского режима будут широко поражены», — заявил представитель центрального штаба армии ИРИ.

Ормузский пролив был закрыт Ираном после начала войны США и Израиля. Через этот коридор ранее проходило до 20 процентов всего морского экспорта нефти. Теперь цены на нефть стабильно растут.

Ормуз также обеспечивал около трети мировой морской торговли удобрениями. Перебои с их поставками грозят подорожанием продовольствия и его дефицитом в некоторых регионах мира, отмечают в ООН.

С начала войны биржевые цены на разные виды удобрений уже выросли на 10-30 процентов.

Саудовская Аравия объявила персонами нон-грата пятерых сотрудников посольства Ирана в Эр-Рияде, в том числе военного атташе и его помощника. Им необходимо покинуть королевство в течение суток, сообщили в МИД страны.

Командующий иранской полицией Ахмад-Реза Радан заявил, что Иран может помочь Евросоюзу защитить Гренландию от Трампа.

«Я хочу сказать Евросоюзу: если вы не способны защитить свою Гренландию, попросите нас — мы придем и защитим ее», — сказал он.

В девяти странах Ближнего Востока серьезно повреждены по меньшей мере 39 НПЗ и нефтегазовых месторождений, сообщает газета The New York Times.

Израиль в рамках операции против «Хезболлы» уничтожил один из основных мостов на юге Ливана — он связывал город Тир с остальной страной.



Цены с начала войны США и Израиля в Иране растут повсеместно:

природный газ в ЕС: +85 процентов;

мазут: +80 процентов;

нефть марки Brent: +54 процента;

нефть WTI: +46 процентов;

бензин: +44 процента;

дизельное топливо: +42 процента;

сера: +25 процентов;

уголь: +24 процента;

удобрения: +23 процента.

Самолеты Emirates A380 и Saudia A321 подверглись атаке иранских беспилотников, когда находились в международном аэропорту Дубая. Ранее Израиль бомбил по аэропортам Ирана.

По меньшей мере пять самолетов, припаркованных в аэропортах, получили повреждения в результате иранских атак. СМИ сообщают, что два из них это Emirates A380 и более компактный A321.

Иран применил ракеты, которые обходят Patriot, пишет Financial Times. Отмечается, что атаки на комплекс QatarEnergy в Рас-Лаффане включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot.

Иран не сбил ни одного американского истребителя, в свою очередь заявляет Центральное командование США.

«Ходят слухи, что иранский режим недавно сбил американский F-15 над Ираном... американские войска совершили более 8 тысяч боевых вылетов. Иран не сбил ни одного американского истребителя», — говорится в сообщении.