Сюжет: Атака на Иран

Трамп дал Ирану 48 часов для разблокировки Ормузского пролива и грозит ударами

Дональд Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае он обещает новые ракетные удары, на этот раз на электростанции страны. Об этом президент США написал  в своей соцсети Truth Social.

Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы разблокировать Ормузский пролив и грозит ударами


«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угроз в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат различные электростанции этой страны, начиная с самой крупной!» — говорится в тексте.

Корпус стражей исламской революции отреагировал незамедлительно на этот фактически ультиматум.

«Если нефтяная и энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется нападению со стороны врага, все энергетические, ИТ- и опреснительные объекты США и режима в регионе станут мишенями», — говорится в заявлении КСИР.

С 28 февраля США и Израиль начали массированную атаку и наносят по Ирану ракетные удары. В результате эскалации были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и около 40 высокопоставленных чиновников и силовиков.

Иран в ответ наносит удары по странам Персидского залива, в которых есть военная инфраструктура США.
