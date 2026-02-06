Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана прокомментировали ДТП в США с участием гражданина КР, повлекшее гибель четырех человек.

Отмечается, что 3 февраля на автодороге State Road 67 в штате Индиана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданина КР Б.Б., 1995 года рождения.

«По предварительной информации, в результате аварии с участием грузового автомобиля под управлением кыргызстанца и пассажирского фургона погибли четыре человека, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящий момент правоохранительные органы штата проводят следственные мероприятия, Б.Б. содержится под стражей.

Данный вопрос находится на контроле посольства КР в Соединенных Штатах и Генерального консульства в Чикаго, которые взаимодействуют с компетентными органами США, компанией, где работает Б.Б., а также принимаются необходимые меры в связи с произошедшим инцидентом», — говорится в сообщении.

МИД выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших и надеется на скорейшее восстановление здоровья пострадавшего.

Напомним, в Соединенных Штатах задержан гражданин Кыргызстана Бекжан Бейшекеев, которого следствие обвиняет в причастности к ДТП, повлекшему гибель четырех человек. Авария произошла, когда грузовик под его управлением, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Об этом сообщает Иммиграционная и таможенная служба США (ICE).

В результате погибла семья: 50-летний Генри Айкер, 25-летний Менно Айкер, 19-летний Пол Айкер и 23-летний Саймон Жиро.