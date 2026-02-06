11:35
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия

Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана прокомментировали ДТП в США с участием гражданина КР, повлекшее гибель четырех человек.

Отмечается, что 3 февраля на автодороге State Road 67 в штате Индиана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданина КР Б.Б., 1995 года рождения.

«По предварительной информации, в результате аварии с участием грузового автомобиля под управлением кыргызстанца и пассажирского фургона погибли четыре человека, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящий момент правоохранительные органы штата проводят следственные мероприятия, Б.Б. содержится под стражей.

Данный вопрос находится на контроле посольства КР в Соединенных Штатах и Генерального консульства в Чикаго, которые взаимодействуют с компетентными органами США, компанией, где работает Б.Б., а также принимаются необходимые меры в связи с произошедшим инцидентом», — говорится в сообщении.

МИД выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших и надеется на скорейшее восстановление здоровья пострадавшего.

Напомним, в Соединенных Штатах задержан гражданин Кыргызстана Бекжан Бейшекеев, которого следствие обвиняет в причастности к ДТП, повлекшему гибель четырех человек. Авария произошла, когда грузовик под его управлением, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Об этом сообщает Иммиграционная и таможенная служба США (ICE).

В результате погибла семья: 50-летний Генри Айкер, 25-летний Менно Айкер, 19-летний Пол Айкер и 23-летний Саймон Жиро.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360867/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
В США задержан кыргызстанец, обвиняемый в ДТП с четырьмя погибшими в Индиане
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США
Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора
Спецпосланник Трампа объяснил причины ужесточения визовых правил для КР
В Бишкеке стартовал бизнес-форум «Б5+1»: США и Центральная Азия
Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медицинские прорывы 2025 года
В Бишкеке автомобиль ГУОБДД столкнулся с легковушкой: выясняют причины ДТП
США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
11:32
Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году
11:26
В КНУ открыли «Историческое пространство Великой Отечественной войны»
11:25
Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату
11:22
Ядерное сдерживание. Трамп предложил разработать новый договор с Россией
11:22
Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД