Обещал работу в Англии: в Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Д.А., который заявил, что 20 июля 2025 года неизвестный, войдя в доверие, под предлогом помощи в трудоустройстве в Англии получил от него 60 тысяч сомов и не выполнил обещанное.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый 2002 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В милиции отметили, что проверяется причастность задержанного к более чем 20 аналогичным эпизодам.