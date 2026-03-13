В Бишкеке водитель сломал руку сотруднице УПСМ и пытался скрыться

В столице водитель, нарушивший Правила дорожного движения, напал на сотрудницу Патрульной службы милиции и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, 13 марта около 8.37 на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Славянской произошел инцидент. Водитель автомобиля нарушил требования дорожного знака.

К нему подошла девушка – инспектор УПСМ и попросила предоставить документы. Однако водитель повел себя агрессивно — оттолкнул сотрудницу милиции и скрылся с места происшествия.

В результате происшествия инспектор получила перелом руки. Ее доставили в территориальную больницу.

Позже нарушитель оставил автомобиль и попытался скрыться, однако был задержан гражданами и передан милиции.

По факту в отношении водителя А.Б., 1996 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Он водворен в ГУВД города Бишкека. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.