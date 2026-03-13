В Бишкеке задержали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере

В Бишкеке задержана адвокат, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, в милицию обратился гражданин с заявлением о том, что малознакомые женщины, войдя к нему в доверие, обманным путем завладели крупной суммой денег.

Следствие установило — с февраля по октябрь 2024 года женщины, представившиеся как Р.А. и К., утверждали, что имеют связи с высокопоставленными лицами. Они обещали помочь приобрести квартиры в столице и автомобили по цене ниже рыночной. Под этим предлогом подозреваемые встречались с потерпевшим в различных местах и завладели его денежными средствами на сумму $90 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР.

Как сообщили в МВД, одной из подозреваемых оказалась жительница Чуйской области А.Р., 1984 года рождения. Установлено, что с 2008-го она занимается адвокатской деятельностью и является членом Адвокатуры Чуйской области.

Фото МВД. Задержанная

По версии следствия, ранее женщина могла аналогичным способом обмануть еще нескольких граждан.

Подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Следственные действия продолжаются.

В МВД просят граждан, пострадавших от действий указанных лиц или располагающих информацией, обратиться в следственную службу по телефону +996503552200.