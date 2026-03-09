В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении ряда мошенничеств

В ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин К.Ч. с просьбой принять меры в отношении гражданина У.М.

Со слов заявителя, 5 марта 2025 года, находясь по улице Кольбаева, У.М., обманным путем войдя в доверие под предлогом ведения совместного бизнеса, завладел денежными средствами в размере $40 тысяч, после чего перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичной милиции установили и задержали У.М., 1989 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время установлена причастность задержанного в совершении ряда аналогичных преступлений.

ГУВД столицы обращается к гражданам: «Если вы пострадали от действий данного лица или располагаете какой-либо информацией о его противоправной деятельности, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0500633927, 0773097185 и 102 либо обратиться в ближайшее подразделение милиции».

Ведомство призывает граждан быть бдительными и не давать крупные денежные средства малознакомым лицам под предлогом совместного бизнеса или инвестиций.