Атака на Иран. Тегеран запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля

Иран запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Nour News.

СМИ Израиля информируют, что сейчас по всей стране звучат сирены, работает противовоздушная оборона. Местным жителям предписано спуститься в укрытия.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Израиля и США должна создать условия для того, чтобы народ Ирана «взял свою судьбу в свои руки».

Напомним, сегодня Израиль начал наносить ракетные удары по Ирану, назвав это «превентивной атакой». В Вашингтоне подтвердили информацию и отметили, что это совместная израильско-американская операция. Она получила название «Рык льва».