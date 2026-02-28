15:23
Происшествия

Атака на Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на сторону народа

Наследник шаха Ирана Реза Пехлеви призвал военных и силовиков страны перейти на сторону народа. «В противном случае вы утонете вместе с разбитым кораблем Хаменеи и его режима», — заявил он.

Reuters
Фото Reuters. Наследник шаха Ирана Реза Пехлеви призвал военных и силовиков страны перейти на сторону народа

Соотечественников Реза Пехлеви призвал оставаться дома и позже выйти на улицы «для решающих действий». Он также попросил президента США проявить максимальную осторожность, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

По словам Резы Пехлеви, удары Израиля и Ирана — это гуманитарное вмешательство, и его цель — Исламская Республика, ее репрессивный аппарат и машина убийств, а не народ. Окончательная победа должна быть достигнута народом страны, которому нужно будет вернуться на улицы.

«Сейчас, когда Исламская Республика находится в процессе распада, мое послание Вооруженным силам, полиции и службам безопасности ясно: вы приносили присягу защищать Иран и народ, а не защищать Исламскую Республику и ее руководителей. Ваша обязанность — защищать народ, а не режим, который через подавление и преступления держит нашу родину в заложниках. Присоединяйтесь к народу и помогите обеспечить стабильный и безопасный переход. В противном случае вы утонете вместе с разбитым кораблем Хаменеи и его режима», — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Израиль начал наносить ракетные удары по Ирану, назвав это «превентивной атакой». В Вашингтоне подтвердили информацию и отметили, что это совместная израильско-американская операция. Она получила название «Рык льва».

Реза Пехлеви — сын Мохаммеда Реза Пехлеви — бывшего шаха Ирана, который свергнут в результате Исламской революции 1979 года, организованной аятоллой Хомейни. Монархия ликвидирована, а Иран стал исламской республикой. Пехлеви бежал из страны и умер в изгнании в 1980-м в Египте.
